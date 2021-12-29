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Остаток средств на корсчетах банков 29.12.21
10:33 29.12.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|29 ноября
|46997.4
|30 ноября
|48284.6
|1 декабря
|55288.3
|2 декабря
|43191.9
|3 декабря
|43406.7
|6 декабря
|44986.4
|7 декабря
|47392.9
|8 декабря
|41408.3
|9 декабря
|40663.1
|10 декабря
|50293.8
|13 декабря
|70834.3
|14 декабря
|70556.7
|15 декабря
|66193.9
|16 декабря
|69204.3
|17 декабря
|69130.3
|20 декабря
|63878.0
|21 декабря
|63205.5
|22 декабря
|49216.6
|23 декабря
|49480.4
|24 декабря
|51611.9
|28 декабря
|51648.9
|29 декабря
|68383.8
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 29 декабря - 27,2235 грн
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