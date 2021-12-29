Финансовые новости
- |
- 29.12.21
- |
- 13:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Мировой рынок облигаций покажет худший результат за 22 года
09:30 29.12.2021 |
2021 год станет худшим годом для мирового долгового рынка начиная с 1999 года.
Об этом пишет Financial Times.
Агрегированный индекс долговых бумаг Barclays, в который входят выпуски государственных и корпоративных облигаций разных стран, с начала 2021 года показывает отрицательную доходность -4,8%.
Главная причина - быстрое ускорение инфляции: долговые бумаги всегда демонстрируют острую реакцию на рост цен.
Падение долгового рынка во многом было обусловлено двумя периодами активной распродажи гособлигаций, пишет FT.
В начале года инвесторы сбрасывали долгосрочные гособлигации в ожидании скорейшего восстановления экономик после ковидных ограничений и роста цен (так называемый эффект "рефляции").
Осенью инвесторы начали распродавать бумаги с меньшей дюрацией по мере того, как мировые центробанки стали давать сигналы о предстоящем увеличении ключевых ставок.
Как отмечает издание, за несколько десятков лет рынок облигаций редко демонстрировал столь отрицательную динамику. В последний раз это произошло в эпоху расцвета доткомов в 1999 году, когда индекс Barclays потерял 5,2%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Киев между Москвой и Вашингтоном. Почему в январе можно ждать большой зрады
|Дело Порошенко: Печерский суд не получал ходатайство о мере пресечения
|Министерство почты и дел: как Зеленский дал МИД власть над всеми и почему это не заработает
|Придется несладко. Как цены на газ бьют по производству и опустошают прилавки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Почему важно регулярно менять масло в трансмиссии авто?
В РУБРИКЕ
|Доллар 29 декабря укрепляется в ожидании статистики из США
|Справочный курс гривны 29 декабря повышен на 3,34 коп до 27,1984 грн/$1
|НБУ обнародовал график работы банков на новогодние праздники
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 28.12.21
|Остаток средств на корсчетах банков 29.12.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 28.12.2021
Это интересно
|Китай вывел на орбиту спутник стереоскопической картографии
|Впервые более половины глобального интернет-трафика пришлось всего на шесть компаний
|В Израиле начались клинические испытания четвертой прививки от COVID-19
|Армия США заказала постройку двух подводных беспилотников
|В этом году выручка игровой индустрии достигла 180,3 млрд долларов
|Китайский регулятор нацелился на онлайн-платформы в стремлении «очистить» интернет
|TikTok обогнал Google по популярности в мире - теперь это самый посещаемый сайт