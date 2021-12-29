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Золото дешевеет 29 декабря на рисковых настроениях
08:36 29.12.2021 |
Стоимость золота в среду утром снижается, инвесторы сохраняют рисковые настроения на фоне ослабления ковидных опасений, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.20 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,27%, или на 5,05 доллара, до 1805,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,17%, до 23,082 доллара за унцию.
На рынке драгоценного металла в среду утром наблюдается отрицательная динамика, поскольку к инвесторам вернулся аппетит к риску на фоне снижения эпидемиологических опасений. Ранее медицинские власти США (CDC) снизили оценки распространения "омикрона" - до 59% случаев COVID в стране.
"Золото подешевело, поскольку металл-убежище принял негативную позицию в ответ на недавнее ралли на мировых фондовых рынках", - сообщили газете Wall Street Journal аналитики DailyFX.
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