Доллар 29 декабря укрепляется в ожидании статистики из США

Доллар в среду днем растет по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии выхода статистики с рынка труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.02 EET курс евро к доллару снижается до 1,1281 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1309 доллара, курс доллара к иене растет до 115 иен за доллар со 114,81 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,15%, до 96,38 пункта.

Курс американской валюты уверенно дорожает и к евро, и к иене, в то время как инвесторы находятся в ожидании последней в этом году статистики с рынка труда США, которая будет опубликована завтра, в четверг. Аналитики полагают, что число заявок на пособие по безработице в стране за неделю выросло до 208 тысяч с 205 тысяч неделей ранее.

Однако, по мнению аналитиков Oanda, которое приводит газета Wall Street Journal, доллар все еще выглядит уязвимым - в дальнейшем при оптимистичном настрое глобальные финансовые инвесторы будут больше склонны к риску и предпочтут покупать другие активы.