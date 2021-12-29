Гривна на межбанке 28 декабря начала укрепляться настолько, что в торги пришлось вмешаться Нацбанку

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Основным источником предложения инвалют на рынке стал украинский бизнес, готовящийся к закрытию контрактов, выплате зарплат и налогов.

Официальный курс доллара на среду, 29 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,22 грн/$, что на 1 копейку ниже показателей вторника.

Евро подорожал на 3 копейки, до 30,84 грн/€.

Курс на межбанке

Первые межбанковские торги последней недели года, 28 декабря, стартовали котировками в рамках 27,23-27,27 грн/$.

Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, в начале сессии на рынке наблюдался небольшой дисбаланс - незначительно преобладающий спрос в течение первого часа торгов поднял котировки со стартового уровня 27,23 грн/$ до 27,24-27,26 грн/$.

Однако ближе к 11 часам объем предложения вырос, что вызвало довольно динамичное укрепление гривны.

"Еще до обеда котировки опустились в коридор 27,16-27,17 грн/$, чем мотивировали Нацбанк выйти на торги. Регулятор выставил крупный ордер на покупку избыточного предложения доллара по 27,16 грн/$. Следует отметить, что рынок лишь единожды "коснулся" этой отметки и ближе к обеду котировки возобновили свой рост", - рассказывает о ходе торгов Золотько.

Вторая волна роста была спровоцирована дефицитом предложения валюты - в этот период максимальный уровень котировок был 27,23-27,25 грн/$.

При этом к завершению торгов, когда их активность снизилась, котировки опустились до 27,2-27,22 грн/$.

Казначей указывает, что источником дополнительного предложения валюты в первой половине дня выступал бизнес, который сейчас активно закрывает контракты, а также готовится к пиковым выплатам зарплат и уплате налогов.

Кроме того, по словам Золотько, валюту продавали и банки, сегодня весьма активно участвовавшие в ОВГЗ-аукционе, который станет последним в этом году.

В общей сложности Минфин в его ходе привлек 15 млрд грн. Из них 10 млрд грн пришлись на самые короткие бумаги со сроком обращения в 2 и 6 месяцев. Основными покупателями этих выпусков традиционно являются украинские банки, заметила Золотько.

Относительно торгов на межбанке в среду банкир ожидает незначительного сокращения предложения инвалюты, что произойдет на фоне значительных траншей НДС-возмещения, и постепенного роста котировок.

"Впрочем, существенных курсовых колебаний я не ожидаю", - добавила банкир.

По ее оценкам, торги среды пройдут в рамках 27,14-27,34 грн/$.