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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 28.12.2021
11:01 28.12.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 28 декабря 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|OTP Bank
|27,1800
|Правекс
|27,2700
|Правекс
|27,1700
|Украинский Капитал
|27,3000
|Креди Агриколь
|27,1700
|Укрэксимбанк
|27,3000
|Укрэксимбанк
|27,1500
|OTP Bank
|27,3200
|Банк инвестиций и сбережений
|27,1000
|Приватбанк
|27,3224
|Ощадбанк
|27,0800
|Глобус
|27,3500
|Альфа-банк
|27,0800
|Креди Агриколь
|27,3500
|Укрстройинвестбанк
|27,0500
|Укрстройинвестбанк
|27,3500
|Глобус
|27,0500
|Альфа-банк
|27,3800
|Приватбанк
|27,0000
|Ощадбанк
|27,3900
|Украинский Капитал
|26,8000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|OTP Bank
|30,7800
|Правекс
|30,8000
|Креди Агриколь
|30,6700
|OTP Bank
|30,9300
|Укрэксимбанк
|30,6500
|Ощадбанк
|30,9500
|Правекс
|30,6500
|Укрстройинвестбанк
|30,9500
|Альфа-банк
|30,6000
|Укрэксимбанк
|30,9500
|Укрстройинвестбанк
|30,5000
|Приватбанк
|30,9598
|Приватбанк
|30,5000
|Креди Агриколь
|30,9800
|Глобус
|30,5000
|Альфа-банк
|31,0000
|Ощадбанк
|30,4000
|Глобус
|31,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|30,3000
|Украинский Капитал
|31,0000
|Украинский Капитал
|30,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|31,1500
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