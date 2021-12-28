Золото 28 декабря осторожно дорожает в ожидании ослабления доллара

Стоимость золота слабо растет в ожидании снижения курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.14 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт 0,14%, или на 2,45 доллара, до 1811,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,3%, до 23,058 доллара за унцию.

Драгоценный металл во вторник утром получает позитив из-за ожиданий инвесторами ослабления доллара, курс которого пока стабилен, чему может способствовать дальнейшее снижение опасений по поводу штамма коронавируса "омикрон". По данным исследований, штамм не представляет большей опасности, чем другие.

При этом по мнению аналитиков Oanda, которое приводит газета Wall Street Journal, также и спрос на хеджирование рисков может поддержать рост цен на драгметалл, но пока попытки золота добиться значимого восстановления стоимости остаются неубедительными: трейдеры сокращают позиции при первых же признаках волнений на рынках.