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Курс доллара 28 декабря перешел к снижению к иене на ковидных опасениях
12:28 28.12.2021 |
Курс доллара во вторник днем перешел к снижению по отношению к иене на коронавирусных опасениях, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.58 EET курс доллара к иене снижается до 114,78 иены за доллар со 114,83 иены. Утром японская валюта чуть дешевела по отношению к американской.
В то же время курс евро к доллару растёт до 1,1332 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1325 доллара. А индекс доллара (его курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,05%, до 96,05 пункта.
Американская валюта во вторник днем немного снижается по отношению к иене на всё ещё продолжающихся опасений по поводу штамма коронавируса "омикрон". Инвесторы теперь отдают предпочтения более надежной валюте - иене.
Последним же событием для валютных инвесторов до Нового года станет статистика рынка труда в США. Аналитики полагают, что число заявок на пособие по безработице в США за неделю составит 205 тысяч.
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