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Рост курса доллара на межбанке 24 декабря был связан с крупным траншем НДС-возмещения
22:13 24.12.2021 |
Несмотря на укрепление гривны в первой половине дня в пятницу, в дальнейшем котировки начали расти. На новой неделе финансисты ожидают продолжения тенденции на рост котировок.
Официальный курс доллара на вторник, 28 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,23 грн/$, что на 4 копейки ниже показателей пятницы.
Евро подешевеет на 3 копейки, до 30,81 грн/€.
Курс на межбанке
Последние торги на межбанке уходящей недели, 24 декабря, открывались в рамках 27,19-27,25 грн/$. По словам директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько, в начале сессии активность участников рынка была очень слабой - котировки практически не двигались.
Однако по мере выхода на рынок новых участников предложение инвалюты начало преобладать, что спровоцировало плавное укрепление гривны.
Минимальный значений дня - 27,2-27,21 грн/$ - курс достиг около полудня.
Ниже этих отметок котировки опуститься не смогли из-за возросшего спроса, так как именно на этом уровне курса активизировались покупатели.
"Котировки начали плавно расти. После обеда объем предложения иностранной валюты ощутимо сократился, что было связано в основном с крупным траншем НДС-возмещения. Сегодня Госказначейство перечислило экспортерам по этой статье 2,1 млрд грн", - указала Золотько.
Еще ускорил рост котировок возникший на рынке дисбаланс. Как поясняет казначей, к 15 часам котировки поднялись до уровня 27,23-27,25 грн/$ и удерживались в этом диапазоне вплоть до завершения сессии TOD (расчеты день в день).
"В целом сегодняшние торги прошли очень спокойно и с минимальной волатильностью. Разница между максимальным и минимальным курсом оставила всего 5 копеек, что непривычно низкий показатель для торгов последних недель", - указала банкир.
В общей сложности в Bloomberg за день прошло сделок на $169 млн - это, говорит Золотько, также существенно ниже средних показателей пятницы.
Относительно первых торгов следующей недели, во вторник, Золотько ожидает продолжения тенденции к постепенному росту котировок. Она считает, что это будет связано с крупными выплатами НДС-возмещения экспортерам.
По ее оценкам, торги вторника пройдут в рамках 27,2-27,42 грн/$.
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