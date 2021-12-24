Финансовые новости
- |
- 24.12.21
- |
- 15:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 24 декабря повышен на 7,39 коп до 27,2328 грн/$1
12:37 24.12.2021 |
Национальный банк 24 декабря повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 7.39 коп. до 27.2328 UAH/USD.
|Показатель
|23.12.2021
|24.12.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.3067
|27.2328
|0.27
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нардепы от ЕС обратились в правоохранительные органы с заявлением о госизмене и финансировании терроризма Зеленским & Co.
|У страха глаза велики. Как «слуги» отдадут полпарламента олигархам и убьют безвиз телевизором
|Адвокат Порошенко вызывает свидетелями по делу Зеленского, Арахамию, Верещук, Гетманцева, Безуглую и Вениславского
|Не говорить Зеленскому «нет»: что требует изменить президент в подходах к внешней политике
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 24 декабря слабо меняется к евро и иене
|Биржи АТР 24 декабря закрылись без единой динамики
|Справочный курс гривны 24 декабря повышен на 7,39 коп до 27,2328 грн/$1
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.12.21
|Остаток средств на корсчетах банков 24.12.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 23.12.2021
|Биржи США в последний торговый день недели закрылись ростом основных фондовых индексов
Это интересно
|В Японии начались продажи массажера для геймеров
|Первый электрический Hummer поступил в продажу
|17 дюймов, 300 Гц, Intel Core i7-11800H и GeForce RTX 3080 Max-Q. Представлен первый игровой ноутбук LG
|Самый дорогой развод в Британии: принцесса Хайя получит более 730 млн долларов от правителя Дубая
|Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест
|Суд ЕС разрешил клиентам требовать компенсацию в случае переноса авиарейса более чем на час
|Корабль SpaceX Dragon с тремя тоннами грузов отправился к МКС