Доллар 24 декабря стабилен к евро и иене

Курс доллара в пятницу утром торгуется со слабой динамикой по отношению к евро и иене, инвесторы фиксируют прибыль в конце рабочей недели и в преддверии праздников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 EET курс евро к доллару растет до 1,1332 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1328 доллара. Курс доллара к иене снижается до 114,32 иены за доллар со 114,37 иены. А индекс доллара (его курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,01%, до 96,06 пункта.

На валютном рынке в пятницу утром наблюдаются слабые торги, поскольку инвесторы в конце рабочей недели и в преддверии праздников фиксируют прибыль. По мнению аналитиков TD Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, по мере приближения праздников и истощения ликвидности на валютных рынках основной темой будет стабилизация.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать макроэкономические данные четверга. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, по окончательной оценке, вырос в декабре до 70,6 пункта с ноябрьских 67,4 пункта. Предварительная оценка указывала на рост показателя до 70,4 пункта. А доходы американского населения в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с октябрем, расходы - на 0,6%.