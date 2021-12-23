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Продавцы 23 декабря залили межбанковский рынок валютой
22:45 23.12.2021 |
На торгах в четверг валютное предложение доминировало над спросом из-за бизнеса, стремившегося приобрести гривну перед длинными выходными. В то же время экспортеры еще получили недостаточно денег для покупки валюты.
Официальный курс доллара на пятницу, 24 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,27 грн/$, что на 2 копейки выше показателей четверга.
Евро за день подорожал до 30,84 грн/€, на 4 копейки.
Курс на межбанке
Торги на межбанке в четверг, 23 декабря, открывались котировками в рамках 27,25-27,35 грн/$, при этом первая сделка прошла по курсу 27,28 грн/$ (в терминале Bloomberg).
Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, в первые два часа торгов на рынке доминировали девальвационные настроения.
"В ожидании значительных платежей НДС-возмещения покупатели торопились приобрести необходимый объем валюты. Поэтому, даже невзирая на весьма высокую активность продавцов, около 11 часов котировки достигли отметок 27,31-27,33 грн/$", - говорит Золотько.
Однако, как оказалось впоследствии, вышеуказанные значения стали максимальными за день. После 11:00, рассказывает Золотько, начал понемногу сокращаться, при том что предложения иностранной валюты меньше не становилось.
"Дисбаланс привел к развороту курсового тренда и к обеду котировки опустились до уровней 27,23-27,24 грн/$", - отметила представитель Юнекс Банка.
Во второй половине дня гривна продолжила укрепляться. Предложение преобладало над спросом и в итоге к завершению сессии TOD (с расчетами день в день) котировки опустились в коридор 27,2-27,22 грн/$.
В общей сложности за день посредством терминала Bloomberg провели свыше $225 млн, что несколько выше средних значений дня.
По мнению казначея, нельзя выделить один ключевой источник дополнительного предложения валюты в четверг.
Сыграл роль и бизнес, который нуждается в дополнительных гривневых ресурсах, так как активизировал расчеты в рамках подготовки к выплатам налогов и зарплатам сотрудникам.
С учетом того, что торги в пятницу будут проходить на условиях TOM (с расчетами во вторник), бизнес спешил с продажей.
"При этом, вопреки ожиданиям, Госказначейство перечислило экспортерам относительно умеренный объем НДС-возмещения - 756 млн грн. Это вдвое больше, чем в среду, но все еще недостаточно, чтобы существенно повлиять на курсовые тренды", - заметила Золотько.
Относительно торгов в пятницу банкир прогнозирует, что они начнутся вблизи отметок закрытия четверга. В начале сессии, считает она, вполне вероятно сохранение тренда на укрепление гривны.
"Но ближе к обеду возможен курсовой разворот: если Госказначейство активизирует выплаты НДС-возмещения, потребность экспортеров в гривне снизится. При этом курсовые колебания на завтрашней сессии из-за торгов на условиях ТОМ скорее всего будут не очень значительными", - говорит Золотько.
По ее мнению, торги на межбанке в пятницу пройдут в рамках 27,14-27,3 грн/$.
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