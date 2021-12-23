Финансовые новости
- |
- 23.12.21
- |
- 12:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23.12.2021
12:29 23.12.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23 декабря 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|27,2500
|Пивденный
|27,2500
|Креди Агриколь
|27,2200
|Банк Сич
|27,3000
|OTP Bank
|27,2200
|Форвард банк
|27,3000
|Банк Сич
|27,2100
|Приватбанк
|27,3224
|Укрэксимбанк
|27,1900
|Укрэксимбанк
|27,3400
|Коминвестбанк
|27,1500
|Коминвестбанк
|27,3500
|Укрстройинвестбанк
|27,1200
|Правекс
|27,3500
|Ощадбанк
|27,1200
|OTP Bank
|27,3700
|Форвард банк
|27,1000
|Укрстройинвестбанк
|27,3800
|ТАСкомбанк
|27,1000
|Альфа-банк
|27,4000
|Глобус
|27,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,4000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,1000
|Глобус
|27,4000
|Альфа-банк
|27,1000
|Креди Агриколь
|27,4000
|Пивденный
|27,0500
|Ощадбанк
|27,4200
|Приватбанк
|27,0000
|ТАСкомбанк
|27,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Креди Агриколь
|30,7700
|Банк Сич
|30,8500
|Укрэксимбанк
|30,7500
|Банк инвестиций и сбережений
|30,9000
|OTP Bank
|30,7500
|Ощадбанк
|30,9000
|Правекс
|30,7000
|Пивденный
|30,9000
|Коминвестбанк
|30,6500
|Правекс
|30,9000
|Банк Сич
|30,6300
|Укрстройинвестбанк
|30,9000
|Укрстройинвестбанк
|30,6000
|Коминвестбанк
|30,9500
|Банк инвестиций и сбережений
|30,6000
|Форвард банк
|30,9500
|Альфа-банк
|30,6000
|Приватбанк
|30,9598
|Форвард банк
|30,5500
|OTP Bank
|31,0000
|Приватбанк
|30,5000
|Альфа-банк
|31,0000
|Глобус
|30,5000
|Глобус
|31,0000
|ТАСкомбанк
|30,4500
|Укрэксимбанк
|31,0500
|Пивденный
|30,4000
|Креди Агриколь
|31,0800
|Ощадбанк
|30,3800
|ТАСкомбанк
|31,3500
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нардепы от ЕС обратились в правоохранительные органы с заявлением о госизмене и финансировании терроризма Зеленским & Co.
ТОП-НОВОСТИ
|У страха глаза велики. Как «слуги» отдадут полпарламента олигархам и убьют безвиз телевизором
|Адвокат Порошенко вызывает свидетелями по делу Зеленского, Арахамию, Верещук, Гетманцева, Безуглую и Вениславского
|Не говорить Зеленскому «нет»: что требует изменить президент в подходах к внешней политике
|Дело Порошенко: Кто и зачем подставляет Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23.12.2021
|Справочный курс гривны 23 декабря понижен на 6,56 коп до 27,3067 грн/$1
|НБУ отсрочил на 2 года применение банками требования по страхованию предмета залога
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.12.21
|Остаток средств на корсчетах банков 23.12.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 22.12.2021
Это интересно
|Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест
|Суд ЕС разрешил клиентам требовать компенсацию в случае переноса авиарейса более чем на час
|Корабль SpaceX Dragon с тремя тоннами грузов отправился к МКС
|Катар инвестировал в малые модульные реакторы Rolls-Royce
|Boeing и Airbus призывают отложить внедрение 5G-сетей C-диапазона в США
|MediaTek продолжает отрываться от Qualcomm, а Unisoc уже вдвое обходит Samsung. Появилась статистика мобильных SoC
|Геймеры потратили на PUBG Mobile и Honor of Kings 5,6 млрд долларов за текущий год