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Справочный курс гривны 23 декабря понижен на 6,56 коп до 27,3067 грн/$1
12:25 23.12.2021 |
Национальный банк 23 декабря понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 6.56 коп. до 27.3067 UAH/USD.
|Показатель
|22.12.2021
|23.12.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2411
|27.3067
|0.24
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