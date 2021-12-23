Доллар 23 декабря колеблется к евро и иене на рисковых настроениях и снижении доходности гособлигаций

Курс доллара в четверг утром колеблется по отношению к другим основным мировым валютам на снижении доходности гособлигаций США и преобладании рисковых настроений на рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 EET курс евро к доллару растет до 1,1338 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1324 доллара. Курс доллара к иене увеличивается до 114,19 иены за доллар со 114,11 иены. А индекс доллара (его курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,05%, до 96,05 пункта.

Инвесторы в четверг склонны к риску и предпочитают покупать другие активы, поскольку опасения по поводу влияния коронавирусного штамма "омикрон" на экономику немного ослабли. Кроме того, доходность десятилетних гособлигаций США снизилась до 1,457% с уровня предыдущего закрытия в 1,458%.

"Доходность сегодня немного снизилась, и рисковые настроения преобладают сегодня на рынках", - сообщил газете Wall Street Journal управляющий директор и глава альтернативного направления Direxion Эд Эгилински (Ed Egilinsky).

Также валютные инвесторы оценивают данные среды по США. Так, ВВП страны в третьем квартале, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатель оказался лучше прогнозов, которые совпадали со второй оценкой роста экономики на 2,1%.

В четверг ожидается публикация еще ряда макроэкономических данных по США - днем выйдет статистика минтруда по числу первичных заявок на пособие по безработице. Аналитики полагают, что их число за неделю, завершившуюся 18 декабря, снизилось на 1 тысячу - до 205 тысяч.