На межбанке гривна вновь начала ослабевать по отношению к доллару, в том числе вследствие прошедшего во вторник ОВГЗ-аукциона

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Курсовую динамику при этом сдерживали сильно уменьшившиеся остатки на корсчетах банков.

Официальный курс доллара на четверг, 23 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,25 грн/$, что соответствует показателю среды.

Евро подорожал до 30,8 грн/€, на 2 копейки.

Курс на межбанке

На межбанковских торгах в среду, 22 декабря, первая сделка, прошедшая через терминал Bloomberg, была по курсу 27,175 грн/$, что чуть ниже уровня закрытия сессии вторника. Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, участники торгов рассчитывали на дальнейшее укрепление гривны - по крайней мере в первой половине дня.

"Основания для этого были: после ОВГЗ-аукциона во вторник, в ходе которого Министерство финансов привлекло почти 20,5 млрд грн, можно было ожидать усиленного объема валютного предложения со стороны покупателей гособлигаций", - отметила банкир.

Однако тот же фактор давал основания прогнозировать возвращение восходящего курсового тренда, указала Золотько. Очевидно, что большая часть привлеченной во вторник гривневой ликвидности в ближайшие дни вернется на рынок. При этом часть средств будет предъявлена к покупке валюты.

"Сегодня это, правда, создавало исключительно психологическое давление на гривну и стимулировало спрос", - добавила казначей.

В целом сегодняшние торги прошли на фоне плавного роста курса доллара. К обеду котировки достигли уровней 27,25-27,26 грн/$, а к завершению торгов поднялись в коридор 26,27-26,29 грн/$.

Банкир также указала на произошедшее в среду незначительное увеличение объема торгов. В Bloomberg за день было заключено сделок на $229 млн. Эта сумма, впрочем, не слишком существенно отличается от средних показателей.

В то же время курсовую динамику в среду сильно ограничивала резко сократившаяся свободная ликвидность в банковской системе. Ссылаясь на данные НБУ Золотько отмечает, что утром остатки банков на корсчетах сократились по сравнению со вторником на 14 млрд грн, до 49 млрд грн.

"Снижение показателя большей частью объясняется крупными покупками ОВГЗ банками. Но этот же фактор ограничивал сегодня возможности спекулятивных атак на гривну и сдерживал динамику роста котировок", - говорит Золотько.

Касательно торгов в четверг казначей предположила, что завтра на рынке продолжится рост котировок - его простимулируют активны выплаты НДС-возмещения экспортерам, из-за которых сократится предложение валюты на рынке. Госказначейство активизирует выплаты уже завтра, полагает Золотько.

По ее оценкам, торги четверга пройдут в рамках 27,23-27,44 грн/$.