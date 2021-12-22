Курс фунта стерлинга растет до 1,3315 доллара за фунт на сильной статистике по ВВП Великобритании

Курс фунта укрепляется к доллару после публикации сильной статистики по ВВП Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.49 EET курс фунта стерлинга растет к доллару до 1,3315 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3265 доллара.

Курс евро к доллару в то же время увеличивается до 1,1296 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1283 доллара. Курс доллара к иене растет до 114,14 иены за доллар со 114,08 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,13%, до 96,38 пункта.

Ранее в среду статистическое бюро Великобритании повысило окончательную оценку годового роста ВВП страны в третьем квартале до 6,8%. Аналитики ожидали, что показатель останется на уровне предварительной оценки в 6,6%.

Доллар тем временем продолжает расти к иене, но ушел в минус к евро в ожидании статистики по ВВП США за прошлый квартал. Аналитики предполагают, что третья, окончательная оценка останется на уровне второй, которая показала рост на 2,1% в пересчете на год. Сильная статистика может укрепить ожидания скорого повышения процентной ставки Федеральной резервной системы США.

Аналитик Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что индекс доллара может вырасти до 98 пунктов в ближайшие недели на ожиданиях повышения ставки ФРС. Следующее заседание регулятора запланировано на 26 января.