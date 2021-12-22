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Количество слияний и поглощений в биткоин-индустрии увеличилось на 131% в 2021 году
11:57 22.12.2021 |
Аналитики зафиксировали в 2021 году рекордное число сделок по слияниям и поглощениям (M&A) криптовалютных, финансовых и технологических компаний на общую сумму около $6,1 млрд. Об этом говорится в свежем отчете The Block Research.
По данным исследователей, на текущий момент совершено более 197 приобретений. Это на 131% больше по сравнению с прошлым годом, когда компании заключили 85 сделок.
Оживление M&A-активности объясняется тем, что таким образом криптокомпании не только устраняют конкурентов, но и расширяют собственные услуги.
Например, крупнейшая американская биткоин-биржа Coinbase в начале года приобрела за неназванную сумму поставщика инфраструктурных решений Bison Trails. Криптовалютный банк Galaxy Digital в мае объявил о планах по покупке поставщика финансовых услуг BitGo за сумму около $1,2 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2021 года.
Аналогичные процессы происходят и у традиционных финансовых компаний. Платежный гигант Mastercard сообщил о приобретении аналитической компании CipherTrace, а онлайн- брокер акций Robinhood в декабре купил криптовалютную торговую платформу Cove Markets.
«Не связанные с криптовалютами компании делают стратегические шаги, чтобы занять оборонительно-наступательную позицию по мере появления dapps-приложений», - говорится в письме консалтинговой фирмы Architect Partners.
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