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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 22.12.2021
11:02 22.12.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 22 декабря 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|27,1500
|Банк Сич
|27,2200
|Банк Сич
|27,1500
|Правекс
|27,2500
|Укрэксимбанк
|27,1200
|Креди Агриколь
|27,2700
|Укрстройинвестбанк
|27,1200
|Укрэксимбанк
|27,2700
|Форвард банк
|27,1000
|OTP Bank
|27,3000
|Ощадбанк
|27,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,3000
|Глобус
|27,1000
|Форвард банк
|27,3000
|Альфа-банк
|27,1000
|Приватбанк
|27,3224
|OTP Bank
|27,1000
|Укрстройинвестбанк
|27,3700
|Креди Агриколь
|27,0700
|Альфа-банк
|27,4000
|ТАСкомбанк
|27,0500
|Глобус
|27,4000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,0500
|Ощадбанк
|27,4000
|Приватбанк
|26,9600
|ТАСкомбанк
|27,4500
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрстройинвестбанк
|30,5500
|Правекс
|30,6000
|Укрэксимбанк
|30,5000
|Банк Сич
|30,6800
|Банк инвестиций и сбережений
|30,5000
|Креди Агриколь
|30,7300
|OTP Bank
|30,5000
|Укрстройинвестбанк
|30,8000
|Банк Сич
|30,4800
|Укрэксимбанк
|30,8000
|Креди Агриколь
|30,4700
|OTP Bank
|30,8500
|Форвард банк
|30,4500
|Альфа-банк
|30,8500
|Правекс
|30,4500
|Банк инвестиций и сбережений
|30,8500
|Альфа-банк
|30,4500
|Приватбанк
|30,8642
|Приватбанк
|30,4000
|Ощадбанк
|30,8800
|Глобус
|30,4000
|Глобус
|30,9000
|Ощадбанк
|30,3500
|Форвард банк
|30,9000
|ТАСкомбанк
|30,2500
|ТАСкомбанк
|31,1500
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