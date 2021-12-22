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Стоимость золота 22 декабря стабильна перед выходом статистики по США
08:13 22.12.2021 |
Цена на золото в среду утром стабильна, поскольку инвесторы не делают резких движений перед рождественскими праздниками и в ожидании публикации окончательной оценки ВВП США прошлого квартала, что может отразиться на финансовых рынках и повлиять на спрос на драгметалл, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на символические тысячные доли процента, или на 0,05 доллара, до 1788,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,06%, до 22,543 доллара за унцию.
Золото в целом переходит в режим вялых торгов в канун праздников. "Цены на золото завершают год в диапазоне около 1800 долларов за унцию, что должно остаться неизменным, поскольку объем торгов снижается", - отмечают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal. В пятницу биржи США и Европы будут закрыты в связи с рождественскими праздниками.
При этом позже в среду будет опубликована окончательная оценка ВВП США за прошлый квартал. Аналитики прогнозируют, что минторг страны сохранит оценку роста в 2,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), как показала и прежняя оценка.
Эта статистика может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото, а также дать подсказки о дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, что также значимо для всех товарных и финансовых рынков.
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