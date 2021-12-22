Доллар 22 декабря укрепляется перед выходом американской макростатистики

Курс доллара в среду утром растет по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании выходя ряда макроэкономических данных в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 EET курс евро к доллару снижается до 1,1272 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1283 доллара, курс доллара к иене растёт до 114,14 иены за доллар со 114,08 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,07%, до 96,56 пункта.

Позже в среду будет опубликована окончательная оценка динамики ВВП США за прошлый квартал. Аналитики предполагают, что она останется на уровне прежней оценки, которая показала рост на 2,1% в пересчете на год.

Тогда же будет опубликован и индекс доверия американских потребителей в декабре, который, как ожидается, вырос до 110,8 пункта со 109,5 пункта месяцем ранее.

В дальнейшем же на валютный рынок может продолжать влиять ковидный фактор. "Относительно спокойный экономический календарь может сосредоточить внимание рынков на сохраняющихся рисках, связанных со штаммом коронавируса "омикрон", - сказали газете Wall Street Journal аналитики IG.