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Ключевым фактором укрепления гривны 21 декабря было не столько дополнительное предложение валюты, сколько дефицит спроса
23:48 21.12.2021 |
Укрепление гривны, по мнению банкиров, произошло благодаря недостаточному спросу на валюту, обусловившему относительно невысокий объем сделок. Однако сохранится ли тренд, сказать сложно.
Официальный курс доллара на среду, 22 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,25 грн/$, что на 3 копейки меньше, чем во вторник.
Евро, напротив, подорожал до 30,78 грн/€, на 2 копейки.
Курс на межбанке
Межбанковские торги вторника, 21 декабря, открывались котировками в очень широких рамках 27,25-27,32 грн/$. Среди участников рынка не было единого мнения относительно курсового тренда, пояснила этот факт директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.
При этом первая сделка через терминал Bloomberg прошла по курсу 27,31 грн/$, что ощутимо выше уровне закрытия понедельника.
Однако ставка на дальнейший рост котировок сегодня оказалась ошибочной. Как добавляет директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук, к 10:00 рынок сузился до диапазона 27,28-27,3 грн/$. В 10:30 котировки опустились до 27,27-27,29 грн/$.
По мере активизации торгов предложения на рынке становилось все больше и курс в течение часа опустились в коридор 27,26-27,27 грн/$.
"Ближе к 11 часам была зафиксирована волна роста котировок, однако существующего на рынке спроса оказалось недостаточно, чтобы закрепить восходящий тренд", - рассказывает о ходе торгов Золотько.
К 12:00 котировки находились в пределах 27,24/27,26. После обеда ситуация на рынке не изменилась. "В этом периоде сделки проходили в пределах 27,19/27,24", - отмечает директор департамента казначейства Пиреус Банка.
По словам банкиров, гривна большую часть дня очень плавно укреплялась. Хотя в обед, когда активность на торгах ощутимо уменьшилась, была предпринята еще одна попытка развернуть курсовой тренд, но во второй половине дня доминирование предложения инвалюты усилилось.
Это ускорило снижение котировок. К завершению сессии TOD (с расчетами день в день) курс опустился до уровней 27,19-27,21 грн/$. После перехода на расчеты TOM (на следующий рабочий день, в среду) котировки достигли 27,17-27,19 грн/$.
Национальный банк на торги во вторник не выходил. Объем сделок 21 декабря нельзя назвать экстраординарным - суммарно в течение сессии посредством терминала Bloomberg было проведено сделок на $200 млн. Это соответствует средним показателям для этого дня недели.
"Ключевым фактором сегодняшнего укрепления было не столько дополнительное предложение валюты, сколько дефицит спроса", - говорит директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.
Усиления спроса на валюту стоит ждать от экспортеров, которые сейчас получают выплаты НДС-возмещения. Госкозначейство постепенно наращивает объемы выплат по этой статье - во вторник было перечислено 536 млн грн, что свидетельствует о приближении пикового периода отчислений по НДС.
Однако текущих объемов, говорят казначеи, все еще недостаточно, чтобы оказать существенное влияние на валютный рынок.
Прогнозируя ход торгов на межбанке в среду Золотько высказала мнение, что на них в равной степени вероятно как дальнейшее укрепление гривны, так и резкая смена курсового тренда.
"Рынок вошел в зону высокой неопределенности - напряженный платежный график может вызывать ситуативные всплески спроса и предложения, способные приводить к сильным дисбалансам на рынке", - считает она.
По оценкам банкиров, завтрашние торги пройдут в рамках 27,07-27,3 грн/$.
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