Минфин снова чуть поднял ставки гривневых ОВГЗ и увеличил их продажи до 12,1 млрд грн

Министерство финансов на аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 21 декабря привлекло 12,1 млрд грн – вдвое больше чем неделей ранее (5,8 млрд грн), для чего увеличило число аукционов до 9-ти и вновь слегка подняло ставки.
В то же время, согласно сообщению на сайте, ведомство отказалось от 2,75 млрд по ставкам до 13,09% на 22 месяца, повысив доходность этих бумаг только на 20 базисных пунктов – до 12,85% и получив под нее 2,04 млрд грн.
Почти 32% поступлений обеспечило первичное размещение 5-мес. ОВГЗ – 3,8 млрд грн под 10,8%, тогда как неделю назад 6 мес.-бумаги продавались под 10,75%.
Еще 2,6 млрд принесли 12-мес. ОВГЗ, ставку отсечения по которым Минфин поднял на 5 б.п. – до 11,9%, а 1,7 млрд грн обеспечили двухмесячные облигации, ставка по которым осталась на уровне 10,5%.
Два выпуска 3-летних бумаг принесли почти 1 млрд грн под 12,9%, а 30-мес. выпуск под 12,85% - 0,88 млрд грн. Наконец 5-летних бумаг было продано под прежние 13,25% всего на 60 млн грн, но еще меньше поступило от продажи 14-мес. ОВГЗ под 11,88% – 4 млн грн.
Всего было удовлетворено 97 из 101 заявок. Минфин отказался от 100 млн грн под 10,7% на 2 месяца и от 25 млн грн под 12,95% на три года.
Средневзвешенная ставка выросла до 11,67% с 11,26% на прошлой неделе, средневзвешенный срок – до 13,3 с 10 месяцев.
Кроме того, Минфин третью неделю подряд предлагал валютные облигации, и привлек $307 млн под 3,7% на год.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|278
|279
|280
|281
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000209886
|Доразмещение UA4000222145
|Доразмещение UA4000200885
|Доразмещение UA4000213227
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|21.12.2021
|21.12.2021
|21.12.2021
|21.12.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|22.12.2021
|22.12.2021
|22.12.2021
|22.12.2021
|Дата оплаты процентов
|23.02.2022
|15.06.2022
|20.04.2022
|04.05.2022
|Дата оплаты процентов
|14.12.2022
|19.10.2022
|02.11.2022
|Дата оплаты процентов
|19.04.2023
|03.05.2023
|Дата оплаты процентов
|01.11.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|52.85
|57.50
|79.85
|54.75
|Номинальный уровень доходности. %
|10.57
|11.50
|15.97
|10.95
|Срок обращения (дней)
|63
|357
|483
|679
|Дата погашения
|23.02.2022
|14.12.2022
|19.04.2023
|01.11.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 736 684 000
|2 597 824 000
|3 781 000
|4 820 635 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 636 684 000
|2 597 824 000
|3 781 000
|2 070 635 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|12 921 310 000
|12 846 519 000
|12 497 008 000
|16 417 087 000
|Количество поданных заявок. шт
|16
|22
|5
|23
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|15
|22
|5
|21
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.70
|11.90
|11.88
|13.09
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.50
|11.85
|11.88
|12.65
|Установленная доходность. %
|10.50
|11.90
|11.88
|12.85
|Средневзвешенная доходность. %
|10.50
|11.88
|11.88
|12.78
|Поступление в бюджет
|1 692 936 829.08
|2 594 589 860.88
|4 068 356.00
|2 039 301 156.60
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|282
|283
|284
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000207880
|Доразмещение UA4000219208
|Доразмещение UA4000222152
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|21.12.2021
|21.12.2021
|21.12.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|22.12.2021
|22.12.2021
|22.12.2021
|Дата оплаты процентов
|25.05.2022
|05.01.2022
|04.05.2022
|Дата оплаты процентов
|23.11.2022
|06.07.2022
|02.11.2022
|Дата оплаты процентов
|24.05.2023
|04.01.2023
|03.05.2023
|Дата оплаты процентов
|22.11.2023
|05.07.2023
|01.11.2023
|Дата оплаты процентов
|22.05.2024
|03.01.2024
|01.05.2024
|Дата оплаты процентов
|03.07.2024
|30.10.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|49.95
|61.50
|63.50
|Номинальный уровень доходности. %
|9.99
|12.30
|12.70
|Срок обращения (дней)
|882
|924
|1 043
|Дата погашения
|22.05.2024
|03.07.2024
|30.10.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|930 000 000
|884 886 000
|96 025 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|930 000 000
|884 886 000
|71 025 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|19 034 789 000
|5 106 329 000
|4 811 480 000
|Количество поданных заявок. шт
|2
|7
|11
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|2
|7
|10
|Максимальный уровень доходности облигаций.%
|12.85
|12.90
|12.95
|Минимальный уровень доходности облигаций.%
|12.85
|12.80
|12.85
|Установленная доходность. %
|12.85
|12.90
|12.90
|Средневзвешенная доходность.%
|12.85
|12.90
|12.88
|Поступление в бюджет
|883 044 300.00
|923 807 975.58
|71 911 031.05
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|285
|286
|287
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000207518
|Первичное размещение UA4000223853 (Ном в $США)
|Первичное Размещение UA4000223861
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|21.12.2021
|21.12.2021
|21.12.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|22.12.2021
|22.12.2021
|22.12.2021
|Дата оплаты процентов
|01.06.2022
|23.06.2022
|Дата оплаты процентов
|30.11.2022
|22.12.2022
|Дата оплаты процентов
|31.05.2023
|Дата оплаты процентов
|29.11.2023
|Дата оплаты процентов
|29.05.2024
|Дата оплаты процентов
|27.11.2024
|Дата оплаты процентов
|28.05.2025
|Дата оплаты процентов
|26.11.2025
|Дата оплаты процентов
|27.05.2026
|Дата оплаты процентов
|25.11.2026
|Дата оплаты процентов
|26.05.2027
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|48.95
|18.50
|-
|Номинальный уровень доходности. %
|9.79
|3.70
|10.80
|Срок обращения (дней)
|1 981
|365
|154
|Дата погашения
|26.05.2027
|22.12.2022
|25.05.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|68 498 000
|307 963 000
|4 000 315 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|68 498 000
|307 463 000
|4 000 315 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|15 268 739 000
|307 463 000
|4 000 315 000
|Количество поданных заявок. шт
|12
|40
|3
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|12
|39
|3
|Максимальный уровень доходности облигаций.%
|13.25
|3.75
|10.80
|Минимальный уровень доходности облигаций.%
|13.25
|3.70
|10.80
|Установленная доходность. %
|13.25
|3.70
|10.80
|Средневзвешенная доходность.%
|13.25
|3.70
|10.80
|Поступление в бюджет
|59 885 061.48
|307 463 000.00
|3 825 981 272.30
Данные: Минфин Украины