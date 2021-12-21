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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин снова чуть поднял ставки гривневых ОВГЗ и увеличил их продажи до 12,1 млрд грн

23:12 21.12.2021 |

Финансы, Экономика

 

Министерство финансов на аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 21 декабря привлекло 12,1 млрд грн – вдвое больше чем неделей ранее (5,8 млрд грн), для чего увеличило число аукционов до 9-ти и вновь слегка подняло ставки.

В то же время, согласно сообщению на сайте, ведомство отказалось от 2,75 млрд по ставкам до 13,09% на 22 месяца, повысив доходность этих бумаг только на 20 базисных пунктов – до 12,85% и получив под нее 2,04 млрд грн.

Почти 32% поступлений обеспечило первичное размещение 5-мес. ОВГЗ – 3,8 млрд грн под 10,8%, тогда как неделю назад 6 мес.-бумаги продавались под 10,75%.

Еще 2,6 млрд принесли 12-мес. ОВГЗ, ставку отсечения по которым Минфин поднял на 5 б.п. – до 11,9%, а 1,7 млрд грн обеспечили двухмесячные облигации, ставка по которым осталась на уровне 10,5%.

Два выпуска 3-летних бумаг принесли почти 1 млрд грн под 12,9%, а 30-мес. выпуск под 12,85% - 0,88 млрд грн. Наконец 5-летних бумаг было продано под прежние 13,25% всего на 60 млн грн, но еще меньше поступило от продажи 14-мес. ОВГЗ под 11,88% – 4 млн грн.

Всего было удовлетворено 97 из 101 заявок. Минфин отказался от 100 млн грн под 10,7% на 2 месяца и от 25 млн грн под 12,95% на три года.

Средневзвешенная ставка выросла до 11,67% с 11,26% на прошлой неделе, средневзвешенный срок – до 13,3 с 10 месяцев.

Кроме того, Минфин третью неделю подряд предлагал валютные облигации, и привлек $307 млн под 3,7% на год.


Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 278 279 280 281
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000209886 Доразмещение UA4000222145 Доразмещение UA4000200885 Доразмещение UA4000213227
Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт,     
Дата размещения 21.12.2021 21.12.2021 21.12.2021 21.12.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021
Дата оплаты процентов 23.02.2022 15.06.2022 20.04.2022 04.05.2022
Дата оплаты процентов   14.12.2022 19.10.2022 02.11.2022
Дата оплаты процентов    19.04.2023 03.05.2023
Дата оплаты процентов     01.11.2023
Размер купонного платежа на одну облигацию 52.85 57.50 79.85 54.75
Номинальный уровень доходности. % 10.57 11.50 15.97 10.95
Срок обращения (дней) 63 357 483 679
Дата погашения 23.02.2022 14.12.2022 19.04.2023 01.11.2023
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 1 736 684 000 2 597 824 000 3 781 000 4 820 635 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 1 636 684 000 2 597 824 000 3 781 000 2 070 635 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 12 921 310 000 12 846 519 000 12 497 008 000 16 417 087 000
Количество поданных заявок. шт 16 22 5 23
Количество удовлетворенных заявок. шт 15 22 5 21
Максимальный уровень доходности облигаций. % 10.70 11.90 11.88 13.09
Минимальный уровень доходности облигаций. % 10.50 11.85 11.88 12.65
Установленная доходность. % 10.50 11.90 11.88 12.85
Средневзвешенная доходность. % 10.50 11.88 11.88 12.78
Поступление в бюджет 1 692 936 829.08 2 594 589 860.88 4 068 356.00 2 039 301 156.60

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 282 283 284
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000207880 Доразмещение UA4000219208 Доразмещение UA4000222152
Номинальная стоимость 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт,    
Дата размещения 21.12.2021 21.12.2021 21.12.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021
Дата оплаты процентов 25.05.2022 05.01.2022 04.05.2022
Дата оплаты процентов 23.11.2022 06.07.2022 02.11.2022
Дата оплаты процентов 24.05.2023 04.01.2023 03.05.2023
Дата оплаты процентов 22.11.2023 05.07.2023 01.11.2023
Дата оплаты процентов 22.05.2024 03.01.2024 01.05.2024
Дата оплаты процентов   03.07.2024 30.10.2024
Размер купонного платежа на одну облигацию 49.95 61.50 63.50
Номинальный уровень доходности. % 9.99 12.30 12.70
Срок обращения (дней) 882 924 1 043
Дата погашения 22.05.2024 03.07.2024 30.10.2024
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 930 000 000 884 886 000 96 025 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 930 000 000 884 886 000 71 025 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 19 034 789 000 5 106 329 000 4 811 480 000
Количество поданных заявок. шт 2 7 11
Количество удовлетворенных заявок. шт 2 7 10
Максимальный уровень доходности облигаций.% 12.85 12.90 12.95
Минимальный уровень доходности облигаций.% 12.85 12.80 12.85
Установленная доходность. % 12.85 12.90 12.90
Средневзвешенная доходность.% 12.85 12.90 12.88
Поступление в бюджет 883 044 300.00 923 807 975.58 71 911 031.05

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 285 286 287
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000207518 Первичное размещение UA4000223853 (Ном в $США) Первичное Размещение UA4000223861
Номинальная стоимость 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт,    
Дата размещения 21.12.2021 21.12.2021 21.12.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021
Дата оплаты процентов 01.06.2022 23.06.2022  
Дата оплаты процентов 30.11.2022 22.12.2022  
Дата оплаты процентов 31.05.2023   
Дата оплаты процентов 29.11.2023   
Дата оплаты процентов 29.05.2024   
Дата оплаты процентов 27.11.2024   
Дата оплаты процентов 28.05.2025   
Дата оплаты процентов 26.11.2025   
Дата оплаты процентов 27.05.2026   
Дата оплаты процентов 25.11.2026   
Дата оплаты процентов 26.05.2027   
Размер купонного платежа на одну облигацию 48.95 18.50 -
Номинальный уровень доходности. % 9.79 3.70 10.80
Срок обращения (дней) 1 981 365 154
Дата погашения 26.05.2027 22.12.2022 25.05.2022
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 68 498 000 307 963 000 4 000 315 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 68 498 000 307 463 000 4 000 315 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 15 268 739 000 307 463 000 4 000 315 000
Количество поданных заявок. шт 12 40 3
Количество удовлетворенных заявок. шт 12 39 3
Максимальный уровень доходности облигаций.% 13.25 3.75 10.80
Минимальный уровень доходности облигаций.% 13.25 3.70 10.80
Установленная доходность. % 13.25 3.70 10.80
Средневзвешенная доходность.% 13.25 3.70 10.80
Поступление в бюджет 59 885 061.48 307 463 000.00 3 825 981 272.30

Данные: Минфин Украины
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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