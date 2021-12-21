SWIFT изучает взаимодействие с цифровыми валютами центробанков

Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT рассматривает возможности взаимодействия с цифровыми валютами мировых центробанков для трансграничных операций, говорится в сообщении системы.

"SWIFT изучает возможность взаимодействия своей модернизируемой платформы и цифровых валют центральных банков (CBDC) для трансграничных операций и рассматривает операционную совместимость разных платежных систем как ключ к успеху", - говорится в сообщении.

В следующем году SWIFT рассчитывает ускорить внедрение своих новых услуг для мирового финансового сообщества. Так сервис SWIFT Go станет основой для трансграничных платежей на небольшие суммы, а в первой половине 2022 года появится итерация сервиса Payment Pre-validation. "Для роста охвата и точности данных будут использоваться сложные методы предиктивной аналитики", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что компания также начнет внедрение улучшенной платформы, которая обеспечит полное управление транзакциями, организуя взаимодействие между финансовыми институтами и другими участниками рынка для снижения барьеров, оптимизации скорости и обеспечения прозрачности и предсказуемости операций. Планируется, что ускорение расчетов, расширение сквозных данных и дополнительные услуги платформы обеспечат мгновенное и бесшовное обслуживание в сети SWIFT, объединяющей 4 миллиарда счетов в более чем 200 странах мира.

Отмечается, что 2021 году SWIFT повысила скорость и прозрачность платежей на небольшие суммы, минимизировала задержки с помощью предварительного подтверждения платежей и предоставила банкам инструменты для быстрого получения обширных данных в мультиформатной среде. Компания также была задействована в экспериментах по интеграции в трансграничные потоки цифровых валют центробанков и новых цифровых активов, а также в проверке концепции по обеспечению взаимосвязи рыночной инфраструктуры в режиме реального времени.

"В этом году SWIFT заложил основу для трансформации трансграничных платежей на следующие 12 месяцев. Переход на стандарт ISO 20022 повысит качество данных в платежных сообщениях. Это позволит обеспечить более структурированную обработку данных по всем международным расчетам и повысить эффективность как корпоративным пользователям, так и их клиентам", - подчеркнул руководитель глобального отдела стратегии и платежей Bank of America Дэвид Кретц.



