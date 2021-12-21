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Доллар 21 декабря торгуется разнонаправленно к евро и иене
08:29 21.12.2021 |
Доллар во вторник утром торгуется без единой динамики к другим основным мировым валютам в ожидании внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 EET курс евро к доллару рос до 1,128 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1275 доллара. Курс доллара к иене рос до 113,72 иены за доллар со 113,58 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 96,5 пункта.
В среду будет опубликована третья, окончательная оценка динамики ВВП США за третий квартал. Аналитики предполагают, что она останется на уровне второй оценки, которая показала рост на 2,1% в пересчете на год.
Кроме того, в четверг будет обнародована статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране. Аналитики прогнозируют, что показатель за неделю вырос на 205 тысяч.
При этом на рынках сохраняются опасения по поводу эпидемиологической ситуации. "Инвесторы сосредоточены на быстром распространении штамма "омикрон", и им не нравится ситуация", - сказали газете Wall Street Journal аналитики BNZ.
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