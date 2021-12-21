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Золото слабо дешевеет 21 декабря на неоднозначном внешнем фоне
08:23 21.12.2021 |
Цена на золото во вторник утром незначительно опускается и ушла ниже 1800 долларов за тройскую унцию под влиянием разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,13%, или на 2,35 доллара, до 1792,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,15%, до 22,258 доллара за унцию.
Основными факторами для золота остаются сигналы ФРС США по дальнейшей монетарной политике, а также коронавирусные и инфляционные риски. На декабрьском заседании Федрезерв сообщил об ускорении сворачивания выкупа активов с рынка и дал прогноз о трех повышениях ставки в следующем году. Ужесточение политики регулятора поддерживает доллар и негативно влияет на золото, делая его менее доступным при покупке в другой валюте.
Годовая инфляция в США в ноябре оказалась рекордной с 1982 года и составила 6,8%, а золото традиционно является инфляционным хеджем. Кроме того, в среду станет известна третья, окончательная оценка роста ВВП в США в третьем квартале. Аналитики ожидают, что минторг страны сохранит оценку роста в 2,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), как показала вторая оценка. Первая предполагала рост на 2% в пересчете на год.
Между тем трейдеров по-прежнему беспокоит ситуация с коронавирусом в мире в свете распространения штамма "омикрон". В ряде стран растет заболеваемость, власти постепенно ужесточают карантинные ограничения перед рождественскими праздниками. Инвесторы опасаются, что это может сдержать экономическую активность и ударить по спросу. В результате золото может получить поддержку как традиционный актив-убежище.
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