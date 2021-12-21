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Торги на межбанковском рынке 20 декабря прошли очень спокойно
23:20 20.12.2021 |
Первые торги предпоследней недели декабря прошли на удивление спокойно, однако уже во вторник гривна может продолжить падать ускоренным темпом - ОВГЗ-аукцион покажет настроения нерезидентов.
Официальный курс доллара на вторник, 21 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,28 грн/$, что на 4 копейки певышает показатели понедельника.
Евро подешевел на 9 копеек, до 30,76 грн/€.
Курс на межбанке
Первые торги недели на межбанковском рынке прошли очень спокойно. Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, в течение дня котировки двигались в непривычно узком для последний дней диапазоне - 27,27-27,3 грн/$.
"Небольшие дисбалансы между спросом и предложением периодически возникали, однако каждый раз они быстро компенсировались ростом активности продавцов или покупателей", - рассказывает об особенностях торгов понедельника казначей.
И первая сделка торгов в терминале Bloomberg, и последняя, зафиксированная в финале сессии TOD (с расчетами день в день), прошла по курсу 27,28 грн/$.
Всего за день через Bloomberg было заключено сделок на $182 млн - активность на торгах была умеренной, характеризирует этот показатель Золотько, добавляя, что он примерно соответствует среднему уровню торгов. Такой объем сделок также свидетельствует об отсутствии дополнительных факторов влияния на курс.
Торги во вторник во многом будут зависеть от результата ОВГЗ-аукциона Минфина.
"Предсказать поведение иностранных инвесторов сейчас невозможно. За минувшие две недели их портфель вырос на 2 млрд грн. Однако с прошлой пятницы по текущий понедельник зафиксирован отток средств из гособлигаций в объеме 459 млн грн. Если сокращение ОВГЗ-портфеля нерезидентов продолжится, давление на гривну в ближайшие дни усилится", - полагает банкир.
По ее оценкам, торги вторника пройдут более активно, чем в понедельник, и, вероятно, при большей волатильности.
"Полагаю, в ходе сессии котировки будут удерживаться в коридоре 27,23-27,43 грн/$", - подытожила Волуйчак.
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