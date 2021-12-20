Золото коррекционно дешевеет 20 декабря, но не теряет перспектив для роста котировок

Стоимость золота в понедельник утром незначительно и опускается, при этом опасения, связанные с коронавирусом, поддерживают цену на драгоценный металл выше 1800 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,15%, или на 2,75 доллара, до 1802,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом снижается в цене на 0,84%, до 22,343 доллара за унцию.

Цена на золото перешла к коррекционному снижению после роста предыдущих двух дней, суммарно за это время металл подорожал на 2,3%.

При этом золото удерживает занятую позицию чуть выше круглой отметки в 1800 за счёт связанных с коронавирусом рисками для глобальной экономики, поскольку традиционно драгоценный металл выступает в роли актива-убежища. Очередная волна опасений связана с новым штаммом - "омикроном", который, как считается, более устойчив к вакцинам и быстрее распространяется. Рост случаев заражения может привести к новым карантинным ограничениям в целом ряде стран, что негативно для перспектив глобальной экономики.

Что касается дальнейших перспектив, то инфляция, всплеск которой уже приобрёл глобальный характер, также позитивна для рассматриваемых котировок, поскольку золото традиционно также выступает и инфляционным хеджем. Так, в США годовая инфляция по итогам ноября ускорилась до рекордных с 1982 года 6,8%, и более того, Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогнозы темпов роста потребительских цен в стране на следующий год.