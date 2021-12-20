Доллар 20 декабря продолжает слабеть на общерыночном пессимизме

Курс доллара опускается к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в понедельник днем на пессимизме, который заполнил мировые рынки, инвесторы оценивают неопределенность вокруг ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.12 EET курс евро к доллару растет до 1,1262 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1239 доллара, курс доллара к иене опускается до 113,53 иены за доллар со 113,67 иены, а индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,02%, до 96,59 пункта.

Основные фондовые биржи Азии упали по итогам торгов более чем на 1%, европейские индикаторы и фьючерсы на индексы Уолл-стрит - также теряют на такие же величины; нефть дешевеет на 4%, золото теряет 0,3% своей стоимости, а доходность десятилетних US Treasuries падает до 1,373% с уровня предыдущего закрытия в 1,402%. Распродажа затронула и доллар.

Инвесторы сместили фокус внимания с заседаний финансовых регуляторов на то, что очередной штамм нового коронавируса - "омикрон" - продолжает распространяться, а приближение рождественских праздников повышает возможность увеличения числа случаев заражения.

Также американские инвесторы ожидают публикации ряда статистических данных. В среду ожидается публикация данных о ВВП США, который, по прогнозам аналитиков, в третьем квартале остался на уровне предыдущего в 2,1%. В четверг будет опубликована статистика доходов и расходов населения в стране. Аналитики полагают, что их доходы в ноябре выросли на 0,4% после роста на 0,5% в октябре, а расходы - на 0,6% после роста на 1,3% месяцем ранее.