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Спрос на валюту обвалит гривну до 28 грн/$
23:07 17.12.2021 |
На следующей, предпраздничной неделе курс гривны может не выдержать спроса на доллар со стороны импортеров, нерезидентов и даже экспортеров. Сохранить нацвалюту в нынешних границах могут аграрии и НБУ.
Официальный курс доллара на понедельник, 20 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,24 грн/$, что на 5 копеек выше показателей пятницы.
Евро подорожал на 1 копейку, до 30,85 грн/€.
Курс на межбанке
Торги на межбанке в пятницу открывались котировками 27,16-27,22 грн/$, но после первых сделок в 10:00 рынок сузился до диапазона 27,22-27,24 грн/$, рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
"Утром спрос на валюту превышал предложение, что подтолкнуло котировки к росту", - отметил казначей.
Уже в 10:30 сделки заключились на уровне 27,24-27,26 грн/$. После 11:00 предложение валюты увеличилось, отметил эксперт.
В 12:00 котировки были в пределах 27,25-27,27 грн/$. По словам Якобчука, после обеда объемы на покупку и продажу валюты были сбалансированы. В дальнейшем диапазон курса не менялся и закрытие торгов прошло на уровнях 27,25-27,27 грн/$.
Регулятор в торгах не участвовал, а общий объем сделок в системе Bloomberg за пятницу составил почти $150 млн, говорит Якобчук.
Согласно прогнозу торгов в межбанке на начало следующей недели, которые предоставил UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, то, по его мнению, рынок будет стремиться к значению 27,5 грн/$. В значительной степени курсовой тренд будет определяться приближающимися новогодними праздниками: компании, выплачивающие сотрудникам зарплаты и премии в гривне, могут насытить рынок валютой.
С другой стороны, бюджетные подрядчики и экспортеры, получающие возмещение НДС, будут валюту покупать, чтобы не иметь "гривневых рисков", считает аналитик. К ним присоединятся нерезиденты и энергоимпортеры, от которых стоит ждать активизации в виду похолодания и необходимости завоза дополнительных объемов газа и угля.
"Если их не будет сдерживать НБУ, либо продающие валюту аграрии, то курс сначала преодолеет отметку 27,5 грн/$, а затем может устремиться на более высокие ценовые уровни - вплоть до 28 грн и выше", - полагает Шевчишин.
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