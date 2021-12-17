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Нацбанк определил работу системы платежей на следующий год
22:14 17.12.2021 |
Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы в период завершения 2021-го и в течение 2022 года.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В период завершения отчетного года и начала следующего: 30 декабря 2021 года СЭП работает до 24.00. Валютный рынок Украины, депозитарий Национального банка и другие системы Национального банка работают в обычном режиме.
31 декабря 2021 года до 13.00 через СЭП осуществляются только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в Национальный банк и органы Государственной казначейской службы и платежи от Национального банка и органов Государственной казначейской службы в адрес всех участников СЭП.
Валютный рынок Украины работает с учетом особенностей работы СЭП, определенных в регламенте. Банковский день в СЭП заканчивается в 13.00.
В Нацбанке отмечают, что 1 января 2022 года банковский день в СЭП начинается в 9.00 с датой банковского дня 04 января 2022 года.
С 1 по 3 января 2022 года участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе. Межбанковские переводы через СЭП в этот период производятся датой банковского дня 04 января 2022 года.
В этот период Депозитарий Национального банка не работает, а банки самостоятельно принимают решение относительно осуществления валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины с учетом работы СЭП. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме.
4-06 января 2022 года СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.
В период с 31 декабря 2021 года по 04 января 2022 года действует официальный курс гривни к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, установленный/рассчитанная Национальным банком 30 декабря 2021 года.
7-9 января 2022 года межбанковские переводы через СЭП осуществляются датой банковского дня 10 января 2022 года.
1-3 и 7-9 января 2022 года банки при необходимости могут совершать кассовые операции. В то же время банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными деньгами разных номиналов для обслуживания клиентов.
В связи с переносом рабочих дней в марте и июне 2022 года дни работы банковской системы Украины переносятся с понедельника 07 марта - на субботу 12 марта, с понедельника 27 июня - на субботу 2 июля.
Межбанковские переводы через СЭП осуществляются: 12 марта 2022 г. - датой банковского дня 12 марта 2022 г., 2 июля 2022 г. - датой банковского дня 2 июля 2022 г., 5-8 марта 2022 г. - датой банковского дня 09 марта 2022 г. и 25-28 июня 2022 г. - датой банковского дня 29 июня 2022 г.
7 марта и 27 июня 2022 года банки при необходимости могут совершать кассовые операции. Кроме того, банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными деньгами различных номиналов для обслуживания клиентов.
Как сообщалось, с августа 2020 года СЭП работает в режиме 23/7. Это означает, что независимо от праздничных и нерабочих дней банки могут осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю.
Поэтому банки Украины самостоятельно определяют свой порядок работы в выходные, праздничные и нерабочие дни. В то же время они учитывают свои потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуются нормами законодательства Украины.
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