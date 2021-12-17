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Справочный курс гривны 16 декабря понижен на 1,71 коп до 27,1828 грн/$1
12:24 17.12.2021 |
Национальный банк 17 декабря понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.83 коп. до 27.2411 UAH/USD.
|Показатель
|16.12.2021
|17.12.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.1828
|27.2411
|0.215
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