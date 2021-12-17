Вклады физлиц в банках в этом году увеличились на 21,8 миллиарда

За январь - октябрь 2021 года вклады физлиц в банках - участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц увеличились на 21,8 млрд грн - до 629,4 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

"За 10 месяцев 2021 года вклады физлиц увеличились на 21,8 млрд грн (+3,6%) и по состоянию на 01.11.2021 составили 629,4 млрд грн. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года прирост суммы вкладов в банках-участниках Фонда составил 100,6 млрд грн (+21,2%)", - говорится в сообщении.

При этом в общей сумме растет доля вкладов в национальной валюте, которая на 1 ноября 2021 года достигла 61,3%. Для сравнения, по состоянию на 1 ноября этого года этот показатель был на уровне 57,5%.

В Фонде также отметили, что темпы роста вкладов, превышающих гарантированную сумму возмещения (200 тыс. грн), большие, чем у вкладов в гарантированном диапазоне (от 10 грн до 200 тыс. грн). За 10 месяцев 2021 года сумма вкладов сверх гарантированной суммы выросла на 18,5 млрд грн, в пределах гарантированной суммы - на 3,3 млрд грн.

«Как мы видим, банковская система приловчилась к новым вызовам, адаптировала бизнес-процессы и продемонстрировала способность развиваться в условиях пандемии. Второй год подряд мы фиксируем рост депозитного портфеля банков-участников Фонда, хотя в этом году темпы прироста заметно притормозили», - прокомментировала заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай.

По ее мнению, замедление прироста депозитного портфеля связано, прежде всего, с изменениями условий карантинных ограничений.

"С другой стороны, мы наблюдаем, что темпы роста суммы вкладов сверх гарантированной суммы значительно превышают рост вкладов в пределах гарантированной суммы. Таким образом, повышается актуальность принятия Верховной Радой Украины во втором чтении законопроекта №5542-1, которым, в частности, предусмотрено поэтапное увеличение максимальной суммы гарантированного возмещения - сначала до 400 тыс. грн, а с 1 января 2023 года - до 600 тыс. грн", - добавила Билай.

Как сообщал Укринформ, общая сумма вкладов физических лиц в банках - участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 октября 2021 года составила 627,6 млрд грн.