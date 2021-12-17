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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 17 декабря 2021
11:02 17.12.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 17 декабря 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|27,1300
|Банк Сич
|27,2000
|Форвард банк
|27,1000
|Правекс
|27,2500
|Приватбанк
|27,1000
|Укрстройинвестбанк
|27,2800
|Ощадбанк
|27,1000
|OTP Bank
|27,3000
|Банк Сич
|27,1000
|Глобус
|27,3000
|OTP Bank
|27,1000
|Украинский Капитал
|27,3000
|Укрстройинвестбанк
|27,0700
|Форвард банк
|27,3000
|Креди Агриколь
|27,0700
|Креди Агриколь
|27,3200
|Аккордрбанк
|27,0500
|Альфа-банк
|27,3400
|Альфа-банк
|27,0400
|Аккордрбанк
|27,3500
|Глобус
|27,0000
|Ощадбанк
|27,4000
|Украинский Капитал
|26,8000
|Приватбанк
|27,4725
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Форвард банк
|30,7000
|Правекс
|30,7500
|Креди Агриколь
|30,6200
|Банк Сич
|30,8000
|Приватбанк
|30,6000
|Укрстройинвестбанк
|30,8000
|Правекс
|30,6000
|Альфа-банк
|30,9000
|Банк Сич
|30,6000
|Глобус
|30,9000
|OTP Bank
|30,6000
|OTP Bank
|30,9500
|Укрстройинвестбанк
|30,5700
|Аккордрбанк
|30,9500
|Альфа-банк
|30,5000
|Ощадбанк
|30,9500
|Аккордрбанк
|30,4500
|Креди Агриколь
|30,9900
|Ощадбанк
|30,4000
|Украинский Капитал
|31,0000
|Глобус
|30,4000
|Форвард банк
|31,0000
|Украинский Капитал
|30,0000
|Приватбанк
|31,0559
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