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Остаток средств на корсчетах банков 17.12.21
10:38 17.12.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|17 ноября
|65628.8
|18 ноября
|65504.9
|19 ноября
|52243.5
|22 ноября
|47336.5
|23 ноября
|48461.2
|24 ноября
|47184.4
|25 ноября
|47822.1
|26 ноября
|49610.0
|29 ноября
|46997.4
|30 ноября
|48284.6
|1 декабря
|55288.3
|2 декабря
|43191.9
|3 декабря
|43406.7
|6 декабря
|44986.4
|7 декабря
|47392.9
|8 декабря
|41408.3
|9 декабря
|40663.1
|10 декабря
|50293.8
|13 декабря
|70834.3
|14 декабря
|70556.7
|15 декабря
|66193.9
|16 декабря
|69204.3
|17 декабря
|69130.3
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 17 декабря - 27,1929 грн
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