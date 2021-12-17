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Объем неработающих кредитов госбанков уменьшился на 11% - Минфин
С начала 2021 года объем неработающих кредитов банков государственного сектора снизился на 35 млрд грн, или на 11%.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минфина по итогам встречи министра финансов Украины Сергея Марченко с региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Арупом Банерджи.
"Поднимался вопрос уменьшения доли неработающих кредитов (NPL) до определенного уровня - до 20%. С начала 2021 года объем неработающих кредитов банков государственного сектора уменьшился на 35 млрд грн, или на 11%", - говорится в сообщении.
Стороны обсудили вопросы относительно урегулирования неплатежеспособности банков, дальнейшего развития рынков капитала, уменьшения государственного регулирования банков. Среди прочего, обсуждались вопросы реформирования пенсионной системы и внедрения новой модели Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Марченко отметил, что важной составляющей реформирования государственных банков является уменьшение доли государства в банковском секторе до 25%. С этой целью правительством Украины уже утверждены основные направления деятельности Укрэксимбанка, Ощадбанка, ПриватБанка и одобрены стратегии развития Укрэксимбанка, ПриватБанка и Ощадбанка.
Как сообщал Укринформ, государственные банки за 2020 год сократили портфель неработающих кредитов (NPL) на 87 млрд грн - до 310 млрд грн.
По состоянию на 1 ноября 2021 года в банковском секторе Украины доля неработающих кредитов (NPL) снизилась до 32,7% против 33,3% 1 октября.
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