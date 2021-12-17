Золото дорожает 17 декабря на снижении курса американской валюты

Стоимость золота в пятницу утром растет на фоне удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,32%, или на 5,7 доллара, до 1803,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,1%, до 22,462 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 95,92 пункта. Удешевление доллара поддерживает стоимость золота, которое в этом случае становится более доступным при его покупке в другой валюте.

"Снижение курса доллара помогло драгоценному металлу", - сказали газете Wall Street Journal аналитики Oanda, добавив, что еще неизвестно, сможет ли золото продолжить рост в ближайшем будущем, когда центральные банки будут решать проблемы инфляции.