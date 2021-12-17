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Евро 17 декабря дорожает к доллару в ожидании статистики по инфляции в еврозоне
08:11 17.12.2021 |
Курс евро растет по отношению к доллару в пятницу утром в ожидании статистики по инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 EET курс евро к доллару рос до 1,1342 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1328 доллара. Курс доллара к иене при этом снижался до 113,56 иены за доллар со 113,7 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 95,92 пункта.
В пятницу европейское статистическое агентство Евростат опубликует окончательную оценку инфляции в еврозоне за ноябрь. Аналитики прогнозируют рост индекса потребительских цен в годовом выражении до 4,9% с 4,1% месяцем ранее. Показатель за ноябрь может стать максимальным с июля 1991 года. При этом высокая инфляция может привести к ужесточению монетарной политики центробанком.
Также инвесторы продолжают оценивать решение Европейского центробанка, который по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Кроме того, регулятор объявил, что замедлит темпы выкупа активов с рынка по специальной программе PEPP в первом квартале следующего года и ускорит выкуп в рамках обычной программы APP во втором квартале 2022 года.
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