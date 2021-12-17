Торги на межбанке 16 декабря практически не повлияли на курс доллара

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Несколько повысившись в начале сессии, а к ее завершению котировки вернулись на утренние уровни. Затормозил падение гривны резкий всплеск спроса нерезидентов на ОВГЗ.

Официальный курс доллара на пятницу, 17 декабря, установлен Нацбанком на том же уровне, что и в четверг - 27,19 грн/$.

Евро при этом подорожал на 23 копейки, до 30,84 грн/€.

Курс на межбанке

Торги четверга на межбанковском рынке открывались котировками 27,1-27,2 грн/$. Такие "достаточно широкие рамки", объяснила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, свидетельствуют о высоком уровне неопределенности на рынке.

"Динамичный рост котировок в среду давал повод говорить о сохранении восходящего тренда. При этом очень значительные объемы торгов во вторник и среду свидетельствовали о том, что существенный рост спроса носил ситуативный характер", - поясняет казначей.

В то же время Волуйчак обратила внимание, что в первой половине дня четверга объем предложения несколько уступал объему спроса. Поэтому вплоть до обеденного перерыва котировки медленно росли, незадолго до него достигнув уровней 27,21-27,23 грн/$.

Сессия при этом проходила очень активно, отмечает банкир - до 13 часов прошло сделок на без малого на $200 млн (в Bloomberg).

Однако после обеда активность на торгах сократилась до минимума. За этим стабилизировались и котировки в узком коридоре 27,2-27,22 грн/$. В последние полчаса сессии TOD (с расчетами день в день) спроса на рынке практически не осталось, констатирует Волуйчак.

"Это привело к более динамичному снижению котировок. К 15:30 они фактически вернулись к утренним показателям, опустившись в диапазон 27,17-27,19 грн/tiny_mce_markerquot;, - отметила представитель Юнекс Банка.

В общей сложности в Bloomberg за день прошло сделок на $224 млн.

Анна Волуйчак не увидела каких-то определенных факторов, оказавших влияние на сегодняшние торги. Она отметила практически идеальную сбалансированность спроса и предложения, а также низкую волатильность, не совпавшую с предварительными ожиданиями.

"Определенный психологический эффект на участников торгов оказали свежие данные НБУ по объему текущего ОВГЗ-портфеля нерезидентов - с начала недели он вырос на более чем 2 млрд грн. Что неожиданно много в текущих условиях. Конечно, переоценивать степень влияния этого фактора не стоит, однако это очень позитивный сигнал", - при этом указала банкир.

Относительно торгов в пятницу Волуйчак прогнозирует, что они пройдут при преимущественно боковом курсовом тренде, то есть с незначительными колебаниями котировок.

По ее оценкам, последняя сессия недели пройдет в рамках 27,1-27,3 грн/$.