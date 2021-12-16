Банк Англии впервые за почти 3,5 года повысил базовую процентную ставку

Банк Англии в борьбе против высокой инфляции впервые с августа 2018 года повысил базовую процентную ставку с 0,1 до 0,25 процента. "На заседании, завершившемся 15 декабря 2021 года, комитет большинством голосов (8 к 1) проголосовал за повышение банковской ставки на 0,15 процентных пункта до 0,25%", - говорится в сообщении, выложенном на сайте регулятора в четверг, 16 декабря. Лимит средств на покупку активов сохранен на уровне 895 фунтов стерлингов.

В ноябре уровень инфляции в Великобритании достиг 5,1%. Это рекордный показатель за последние десять лет и вдвое с лишним выше планки в 2 процента, установленной Банком Англии.

В настоящее время Центробанки столкнулись с дилеммой, поскольку вынуждены делать выбор между ростом инфляции и кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Омикрон-вариант вируса угрожает новым всплеском пандемии, и экономика будет нуждаться в дешевых деньгах, но как раз политика низких ставок и способствует росту инфляции.

Европейский Центробанк пошел своим путем

Центробанк Норвегии 16 декабря также повысил базовую процентную ставку - уже вторично менее чем за три месяца. Теперь она увеличена до 0,5 процента, и норвежский регулятор не исключает дальнейшего ее повышения в предстоящем году.

Повышение процентной ставки в Норвегии произошло на фоне постепенного восстановления экономики от последствий пандемии. В последнее время инфляция в Норвегии составляла более пяти процентов.

Между тем Европейский Центробанк (ЕЦБ), несмотря на повышение уровня инфляции в странах еврозоны, оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне ноля процентов. Неизменной осталась и ставка процентов по банковским вкладам на уровне минус 0,5 процента. По новым прогнозам ЕЦБ, инфляция в еврозоне в 2022 году вырастет до 3,2 процента. Ранее эксперты полагали, что инфляция не превысит 1,7 процента.