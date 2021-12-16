Фунт стерлингов 16 декабря дорожает к доллару

Курс фунта стерлингов в четверг днем растет по отношению к доллару в ожидании публикации результатов заседания Банка Англии (британского центробанка), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.11 EET курс фунта к доллару растёт до 1,3273 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,3263 доллара.

Курс евро к доллару увеличивается в то же время до 1,1294 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1285 доллара. Курс доллара к иене при этом растёт до 114,16 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 114,02 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,25%, до 96,28 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании публикации результатов заседания британского центробанка. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учётную ставку на уровне 0,1%.

"Банк Англии оставит процентную ставку без изменений на уровне 0,1%", - заявили газете Wall Street Journal аналитики RBC Capital Markets. По словам экспертов, неопределенность, вызванная появлением штамма коронавируса "омикрон", означает, что центробанк может пока воздержать от изменений в монетарной политике.