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Справочный курс гривны 16 декабря понижен на 1,71 коп до 27,1828 грн/$1
12:29 16.12.2021 |
Национальный банк 16 декабря понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.71 коп. до 27.1828 UAH/USD.
|Показатель
|15.12.2021
|16.12.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.1657
|27.1828
|0.063
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