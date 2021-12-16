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Золото 16 декабря восстанавливается в цене после снижения
08:10 16.12.2021 |
Цена на золото в четверг утром коррекционно растет после снижения, обусловленного решением Федеральной резервной системы (ФРС) США ускорить сворачивание выкупа финансовых активов с рынка вдвое, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.26 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,97%, или на 17,2 доллара, до 1781,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 2,77%, до 22,142 доллара за унцию.
По словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, золото немного скорректировалось после ночного падения цены, которое было вызвано планами ФРС ускорить сворачивание программы покупки облигаций.
Регулятор по итогам заседания ожидаемо сохранил учётную ставку, но принял решение ускорить сворачивание выкупа активов с рынка вдвое, и в январе объем выкупа снизится до 60 миллиардов долларов после 90 миллиардов долларов в декабре.
Теперь же этот фактор отыгран, и золото может и дальше дорожать. "Слабость драгоценного металла может близиться к концу, поскольку ФРС будет работать на автопилоте до мартовского заседания", - поясняют эксперты Oanda.
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