Евро стабилен к доллару 16 декабря в преддверии заседания ЕЦБ

Курс евро стабилен по отношению к доллару в ожидании публикации итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.06 EET курс евро к доллару остаётся на уровне прошлого закрытия в 1,1285 доллара. Курс доллара к иене при этом увеличивается до 114,09 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 114,02 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 96,4 пункта.

Аналитики находятся в ожидании итогов заседания ЕЦБ, предполагая, что регулятор сохранит учётную ставку на рекордно низком нулевом уровне.

Кроме того, инвесторы ожидают публикации ряда макроэкономических данных в Европе. Так, аналитики прогнозируют, что предварительная оценка композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны сократилась до 54 пунктов с 55,4 пункта в ноябре.

Кроме того, европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о профиците торгового баланса в еврозоне в октябре, который, согласно оценкам, вырос до 7,6 миллиарда евро с 7,3 миллиарда.