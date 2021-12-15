Массовая скупка валюты рушит гривну

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Зафиксированный в начале торгов на межбанке рост стоимости доллара, обусловленный недостатком предложения, в дальнейшем сменился небольшой коррекцией вниз. Однако укрепления гривны ждать не стоит.

Официальный курс доллара на четверг, 16 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,19 грн/$, что на 20 копеек выше показателей среды.

Евро подорожал на 8 копеек, до 30,61 грн/€.

Курс на межбанке

Первая сделка на торгах межбанка 15 декабря прошла по курсу 27,1 грн/$ (в терминале Bloomberg), но практически с первых минут котировки начали динамично расти, сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

Она отмечает, что в самом начале сессии активность торгов была крайне низкой - рост котировок был спровоцирован не столько значительным спросом, сколько слабым объемом предложения иностранной валюты.

"Однако по мере активизации торгов, ближе к 11 часам, покупателей на рынке стало ощутимо больше. К полудню объем торгов превысил $200 млн, а котировки достигли отметок 27,21-27,22 грн/$", - рассказывает о ходе торгов казначей Юнекс Банка.

Около 12 часов спрос на иностранную валюту достигал пиковых значений. Чтобы смягчить дисбаланс, в этот период на торги выходил Национальный банк с продажей долларов по 27,22 грн/$, говорит Волуйчак.

В общей сложности сегодня регулятор продал около $75 млн.

Но после того, как НБУ покинул торги, котировки опять перешли к росту. Максимальных значений дня - 27,24-27,26 грн/$ - они достигли в обед.

"Однако после обеда ситуация резко изменилась. Активность покупателей начала снижаться, в то время как объем предложения, напротив, вырос", - обратила внимание банкир.

В итоге к завершению сессии TOD (с расчетами день в день) котировки опустились до коридора 27,19-27,21 грн/$. Далее они продолжили умеренное снижение в финальной части торгов среды с расчетами TOM (на следующий рабочий день, то есть в четверг).

Суммарно в Bloomberg за сегодня прошло сделок на $290 млн, что, отмечает Волуйчак, значительно выше среднедневного объема торгов.

Касательно торгов четверга представитель Юнекс Банка полагает, что в начале сессии возможна небольшая корректировка курса. Однако в целом эксперт не ожидает в ближайшее время возобновления устойчивого тренда на укрепление украинской нацвалюты.

"Высокая волатильность на торгах будет сохраняться из-за возможных ситуативных всплесков спроса и предложения", - считает Волуйчак.

По ее оценкам, торги четверга пройдут в рамках 27,10-27,30 грн/$.