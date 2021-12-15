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ФРС сохранила ставку в диапазоне 0-0,25%, сократит выкуп активов на $30 млрд
Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 14-15 декабря.
Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.
Федрезерв сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в январе на $30 млрд: US Treasuries - на $20 млрд, ипотечных бондов - на $10 млрд.
Американский ЦБ подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.
"Благодаря прогрессу в вакцинации и сильной политической поддержке показатели экономической активности и занятости продолжали укрепляться. Ситуация в секторах, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, улучшилась в последние месяцы, но продолжает находиться под воздействием COVID-19", - отмечается в сообщении.
Из заявления исчезла фраза про то, что высокая инфляция является временным явлением. При этом добавилось предложение о том, что "прирост рабочих мест в последние месяцы был значительным, а уровень безработицы существенно снизился".
"Проблема дисбаланса спроса и предложения, вызванная пандемией и открытием экономики, продолжает вносить вклад в высокий уровень инфляции. В целом финансовые условия остаются благоприятными, что частично обусловлено действиями ФРС по поддержке экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу", - говорится в документе.
Дальнейшая траектория движения экономики продолжает зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, полагают в FOMC. Прогресс в вакцинации, а также ослабление проблем в цепочках поставок, как ожидается, будут поддерживать рост экономической активности и занятости, а также способствовать снижению инфляции. Однако риски для экономических перспектив сохраняются, в том числе из-за появления новых штаммов инфекции.
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