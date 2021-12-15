Курс гривни в 2022г. составит 27,7 грн/$ - прогноз ICU

Группа ICU прогнозирует курс гривни в 2022 году на уровне в среднем 27,7 грн/$1, сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы Виталий Ваврищук.

"Нет никаких факторов, которые фундаментально давили бы толи в сторону укрепления, толи в сторону ослабления гривни. Валютный курс и валютный рынок будут оставаться относительно стабильными в 2022 году", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он допускает влияние краткосрочных факторов.

"Может быть по году много эпизодов, когда гривня будет под давлением", - допускает Ваврищук.