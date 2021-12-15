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Справочный курс гривны 15 декабря понижен на 17,9 коп до 27,1657 грн/$1
12:42 15.12.2021 |
Национальный банк 15 декабря понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 17.9 коп. до 27.1657 UAH/USD.
|Показатель
|14.12.2021
|15.12.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9867
|27.1657
|0.663
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