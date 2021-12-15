Объем ипотечного кредитования в Украине за 10 мес. вырос в 2,5 раза - НБУ

Согласно его данным, кредитование в октябре сократилось за месяц на 4,7% по объему ипотечных кредитов (774 млн грн) и выросло на 2% по количеству – до 963 договоров.

Пресс-служба отметила, что рынок ипотечного кредитования по-прежнему остается концентрированным: пять самых активных банков заключили 90% новых сделок.

Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости по-прежнему обгоняют первичный рынок: в октябре их доля превысила 90% от всех предоставленных ипотечных кредитов как по количеству договоров, так и по денежному объему, указано в пресс-релизе.

Согласно результатам опроса, средний размер кредита на покупку жилья в октябре был ниже, чем в сентябре – 803,9 тыс. грн против 858,1 тыс. грн.

По данным НБУ, в октябре средняя эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке уменьшилась на 0,4 п.п., до 13,5% в октябре, а на первичном – на 2 п.п., до 14,9%.