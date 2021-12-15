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Glassnode: рынок криптодеривативов указывает на осторожный настрой трейдеров
11:43 15.12.2021 |
В ходе коррекции октября-декабря рынок криптодеривативов избавился от избыточного левериджа. Последующее сдержанное восстановление позиций указывает на преобладание консервативного настроя среди трейдеров, считают аналитики Glassnode.
Объем открытого интереса (ОИ) по биткоин-фьючерсам сократился на 12,9% от пиковых значений (более чем на 50 000 BTC). Ранее он превысил сигнальное значение в 380 000 BTC, что служило сигналом последующих ликвидаций.
За последнюю неделю ОИ вырос «всего» на 5000 BTC. Ускорение тенденции укажет на рост вероятности формирования стоп-лоссов вокруг сложившегося торгового диапазона.
Суточный объем торгов биткоин-фьючерсами на пике превысил 2 млн BTC, что сопоставимо с резким сокращением ОИ в мае и сентябре.
На рынке бессрочных контрактов впервые с октября ставки финансирования ушли в зону отрицательных значений, что совпало с текущим минимумом в ходе нынешней коррекции.
Аналитики в этом увидели еще одно подтверждение ликвидаций длинных позиций. Отсутствие активного восстановления показателя также является сигналом выжидательных настроений криптотрейдеров.
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